Tokyo 2020 | Antonella Palmisano oro nella marcia | è record di medaglie per gli azzurri

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 6 agosto 2021) Nel giorno del suo 30esimo compleanno,, di Mottola in provincia di Taranto, si fa il regalo più bello vincendo il titolo olimpico20 km di. L'atleta delle Fiamme Gialle sferra l'attacco decisivo a 4 km dall'arrivo e bissa il successo del suo corregionale Massimo Stano, che aveva vinto la prova maschile. Sul traguardo l'azzurra, che ha corso in 1h29'12”, precede di 25 secondi la colombiana Sandra Arenas e di 45 secondi la primatista mondiale e campionessa olimpica in carica, la cinese Liu Hong. Per la spedizione azzurra si tratta dell'ottava medaglia d'oro: eguagliato il ...