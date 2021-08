The Bad Batch: Disney+ rinnova la serie animata (Di venerdì 6 agosto 2021) La serie animata Star Wars: The Bad Batch, rinnovata da Disney+ per una nuova stagione. Prevista per il 2022, un nuovo colpo di scena attende i fan più accaniti Un annuncio sorprendente arrivato a sorpresa e mostrato poco prima del gran finale di stagione. Star Wars:The Bad Batch, la nuova serie di successo animata targata Disney+ , è prossima per una seconda stagione mozzafiato. Con un anteprima social arrivata dal canali ufficiale della serie, l’universo creato dal noto regista George Lucas, sembrerebbe dunque pronto ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 6 agosto 2021) LaStar Wars: The Badta daper una nuova stagione. Prevista per il 2022, un nuovo colpo di scena attende i fan più accaniti Un annuncio sorprendente arrivato a sorpresa e mostrato poco prima del gran finale di stagione. Star Wars:The Bad, la nuovadi successotargata, è prossima per una seconda stagione mozzafiato. Con un anteprima social arrivata dal canali ufficiale della, l’universo creato dal noto regista George Lucas, sembrerebbe dunque pronto ...

