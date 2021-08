Spazi del Genovesi -?Da Vinci assegnati al?Regina Margherita e all’Istituto Nautico (Di venerdì 6 agosto 2021) “Profonda soddisfazione per il risultato, frutto dell’impegno condiviso, in Parlamento e sul territorio” La ProVincia di Salerno ha assegnato al Liceo Regina Margherita di via Cuomo ed all’Istituto Nautico Giovanni XXIII di Torrione, nuovi Spazi all’interno dell’IIS Genovesi Da Vinci, nello specifico, parte del 4 piano dove erano terminati da poco i lavori di messa in sicurezza della struttura. “Con un decreto dirigenziale – ha spiegato il Presidente della ProVincia Michele Strianese – abbiamo risolto anche questa problematica aggravata dall’emergenza ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 6 agosto 2021) “Profonda soddisfazione per il risultato, frutto dell’impegno condiviso, in Parlamento e sul territorio” La Proa di Salerno ha assegnato al Liceo Reginadi via Cuomo edGiovanni XXIII di Torrione, nuoviall’interno dell’IISDa, nello specifico, parte del 4 piano dove erano terminati da poco i lavori di messa in sicurezza della struttura. “Con un decreto dirigenziale – ha spiegato il Presidente della Proa Michele Strianese – abbiamo risolto anche questa problematica aggravata dall’emergenza ...

Advertising

virginiaraggi : Anche quest’anno il Vicariato metterà a disposizione per le scuole di Roma le aule del catechismo e gli spazi parro… - virginiaraggi : Un’area abbandonata del quartiere San Lorenzo diventerà uno spazio aperto, sicuro e vivibile per tutti, con un inte… - Marta_Brambilla : RT @squopellediluna: e del bagnasciuga, spazi che secondo la legge dovrebbero essere di tutti e tutte noi - Periferiacapit1 : Lab Puzzle – Bene Comune. Ieri mattina il consiglio del III Municipio ha approvato la delibera che riconosce il Lab… - ConfindustriaUd : Nuovi spazi per @uniud: pronti 1,5 milioni grazie al contributo @regioneFVGit a favore del Comune di #Gemona che os… -