Serie A, la proposta di La Russa: “Con green pass stadi pieni, non al 25%” (Di venerdì 6 agosto 2021) Il senatore Ignazio La Russa ha parlato della questione capienza stadi all'interno di una conferenza stampa sul futuro di San Siro Leggi su pianetamilan (Di venerdì 6 agosto 2021) Il senatore Ignazio Laha parlato della questione capienzaall'interno di una conferenza stampa sul futuro di San Siro

Serie A, la proposta di La Russa: “Con green pass stadi pieni, non al 25%” Pianeta Milan Ufficiale: la Serie A riparte con il 50% del pubblico E' arrivata da poco l'ufficialità: la Serie A potrà ripartire con il 50% del pubblico; mentre nei palazzetti al chiuso la capienza massima sarà del 35%, mentre prima era del 25%. Come riportato da Gia ...

Ultime Notizie Serie A: ore decisive per Lukaku al Chelsea, gelo Insigne-De Laurentiis Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Napoli, De Laurentiis in ritiro: gelo totale con Insigne ...

