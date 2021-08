Sembrava in partenza, potrebbe restare a Napoli a sorpresa (Di venerdì 6 agosto 2021) Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della pay tv direttamente dal ritiro del Napoli di Castel di Sangro. Un focus è stato dedicato a Luca Palmiero ed al suo futuro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Palmiero potrebbe restare a Napoli la prossima stagione". Con l'infortunio di Demme e la fatica a trovare il giusto affare a centrocampo, potrebbe quindi essere il prodotto del vivaio azzurro a sopperire dapprima all'assenza del centrocampista tedesco e poi a ricoprire il ruolo di quarto centrocampista nelle gerarchie di Spalletti. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 6 agosto 2021) Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della pay tv direttamente dal ritiro deldi Castel di Sangro. Un focus è stato dedicato a Luca Palmiero ed al suo futuro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Palmierola prossima stagione". Con l'infortunio di Demme e la fatica a trovare il giusto affare a centrocampo,quindi essere il prodotto del vivaio azzurro a sopperire dapprima all'assenza del centrocampista tedesco e poi a ricoprire il ruolo di quarto centrocampista nelle gerarchie di Spalletti.

Sembrava in partenza, potrebbe restare a Napoli a sorpresa SpazioNapoli

