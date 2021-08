Prezzo tamponi rapidi, 8 euro per minori anche in strutture private (Di venerdì 6 agosto 2021) tamponi rapidi a 8 euro per gli under 18 anche nelle strutture sanitarie private. È stato firmato oggi il protocollo d’intesa che garantirà la somministrazione dei test antigenici rapidi, validi per l’emissione del Green pass, a Prezzo calmierato anche per le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni. L’accordo, predisposto dal Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo d’intesa con il ministro della Salute Roberto ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021)a 8per gli under 18nellesanitarie. È stato firmato oggi il protocollo d’intesa che garantirà la somministrazione dei test antigenici, validi per l’emissione del Green pass, acalmieratoper lesanitarie, autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni. L’accordo, predisposto dal Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo d’intesa con il ministro della Salute Roberto ...

Ultime Notizie dalla rete : Prezzo tamponi Draghi (con l'aiuto di Giorgetti) piega Salvini: a scuola prof tutti vaccinati Un'altra decisione, attesa, riguarda il prezzo calmierato dei tamponi. "Se il Green pass è obbligatorio, allora i tamponi devono essere gratuiti" è stato il mantra di una parte della Lega. Anche su ...

Le novità su scuola, trasporti e tamponi inserite nel nuovo decreto Tamponi Il tampone rapido nelle farmacie avrà un prezzo calmierato rispetto a quello attuale (le farmacie hanno già ricevuto la circolare) per i minori è previsto un prezzo di 8 euro, per i ...

