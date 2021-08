Piazza Affari, Ftse Mib chiude a 26 mila punti (Di venerdì 6 agosto 2021) Chiusura di settimana positiva per Piazza Affari, spinta nel corso della seconda parte dalle indicazioni arrivate dal mercato del lavoro USA, dove sia il tasso di disoccupazione che il saldo delle buste paga nei settori non agricoli (non-farm payrolls) sono risultati migliori delle stime. Il primo è sceso dal 5,9 al 5,4% mentre il secondo è risultato positivo per 943 mila unità, oltre 70 mila in più rispetto alle stime. Si tratta di indicazioni che, al di là della portata sull’andamento dell’economia USA, vanno letti alla luce delle ripercussioni delle mosse della Banca centrale. Sono numeri, ha commentato Antonio ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021) Chiusura di settimana positiva per, spinta nel corso della seconda parte dalle indicazioni arrivate dal mercato del lavoro USA, dove sia il tasso di disoccupazione che il saldo delle buste paga nei settori non agricoli (non-farm payrolls) sono risultati migliori delle stime. Il primo è sceso dal 5,9 al 5,4% mentre il secondo è risultato positivo per 943unità, oltre 70in più rispetto alle stime. Si tratta di indicazioni che, al di là della portata sull’andamento dell’economia USA, vanno letti alla luce delle ripercussioni delle mosse della Banca centrale. Sono numeri, ha commentato Antonio ...

