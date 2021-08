"Ora capisci come sta una donna", "Io non discrimino": scintille De Gregorio-Parenzo (Di venerdì 6 agosto 2021) I conduttori di La7 parlano della Serie A femminile, ma il dibattito scivola dallo sport alla retorica. De Gregorio: "Abbiamo fatto fatica a tenere buono Parenzo" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 6 agosto 2021) I conduttori di La7 parlano della Serie A femminile, ma il dibattito scivola dallo sport alla retorica. De: "Abbiamo fatto fatica a tenere buono

Advertising

Daniele36849272 : @AzzurraBarbuto No cara Azzurra, è finito il tempo dell'essere complici sottomessi. Se siamo in questa situazione è… - JBertinato : @FBiasin Ti stai sentendo un po’ Juventino….ora capisci che goduria immensa è vincere ed essere sempre attaccati!! #FinoAllaFine - fraluca_pac : RT @Gigadesires: 'Se nella prima mezz'ora di gioco non capisci chi è il pollo, quel pollo sei tu'. (cit.) - LKynes4 : RT @Gigadesires: 'Se nella prima mezz'ora di gioco non capisci chi è il pollo, quel pollo sei tu'. (cit.) - pasquamarco : RT @Gigadesires: 'Se nella prima mezz'ora di gioco non capisci chi è il pollo, quel pollo sei tu'. (cit.) -