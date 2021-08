MotoGp | Stiria; Savadori e l' Aprilia firmano la FP2

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Stiria

Lorenzo Savadori e Aprilia protagonisti della FP2 del gran premio di, classe. Sulla pista austriaca, resa umida dalla pioggia, il pilota cesenate in 1'31"304 ha preceduto la Ducati di Johann Zarco (+0.154) e la Suzuki di Joan Mir (+0.262). Quarto tempo ...Seconda sessione di libere dicondizionata dalla pioggia nel GP di. Al Red Bull Ring, sul bagnato, spicca Lorenzo Savadori: il pilota italiano, su Aprilia, completa il proprio giro in 1'31"304, rifilando un decimo a ...In una sessione caratterizzata dalla pioggia che ha colpito il circuito di Zeltweg, il più veloce è stato un sorprendente Lorenzo Savadori (Aprilia Racing ...La pioggia ha iniziato a cadere prima dell'inizio del turno e poi l'asfalto è andato via via asciugando. In condizioni miste brilla il pilota dell'Aprilia, precedendo Zarco e Mir. Bene anche Bagnaia q ...