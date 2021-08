Morto in via Emilia Domenico D'Addio, maitre dell'hotel di Bottura (Di venerdì 6 agosto 2021) Si è spenta ancor prima di compiere 26 anni la vita di Domenico D'Addio, vittima di un incidente in moto ieri in via Emilia Est. Il giovane, residente a Modena, è deceduto nonostante il tentativo di ... Leggi su modenatoday (Di venerdì 6 agosto 2021) Si è spenta ancor prima di compiere 26 anni la vita diD', vittima di un incidente in moto ieri in viaEst. Il giovane, residente a Modena, è deceduto nonostante il tentativo di ...

Advertising

christianrocca : È morto Roberto Calasso, scrittore e direttore editoriale di Adelphi - ReggioPress : Incidente in via Emilia est tra auto e moto: morto un ragazzo di 26 anni. VIDEO - oknosureddit : È morto Jonathan Rinzler, storico autore di Star Wars - Valeriotta_ : @francesca_emme Una delle cose che più mi sconvolge è che sia morto per una meningite causata da un'otite trascurata. E poi via in un mese. - B_emoji69 : RT @keffals: Farai meglio a prepararti al peggio, merdaccia. Sta arrivando la tempesta che spazzerà via la sequenza di delusioni che è la t… -