Montpellier HSC vs Marsiglia | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 6 agosto 2021) La prima partita ufficiale dell’era Olivier Dall’Oglio alHSC si svolge domenica. La partitaHSC vssi gioca domenica 8 agosto 2021 alle 20:45. Cosa ci dobbiamo aspettarci daHSC vs? I padroni di casa hanno ottenuto un ottavo posto sotto la guida di Michel Der Zakarian la scorsa stagione, mentre il risveglio delsotto Jorge Sampaoli li ha spinti al quinto posto e ad un posto in Europa League. La vecchia guardia è andata avanti, Der Zakarian ha preso le redini del Brest e, in una sorta di scambio manageriale, Dall’Oglio ...