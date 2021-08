Mammì | “Attenzione costante per le persone senza fissa dimora”

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 agosto 2021) POLITICA ROMA – “In riferimento al caso riportato oggi dalla cronaca relativamente a una donna, Roma Capitale sottolinea che, per quanto riguarda l’assistenza delle, le Unità di Strada, coordinate dalla Sala Operativa Sociale, monitoranomente il territorio e offrono assistenza alleche ne hanno bisogno. Anche in questa circostanza sono intervenute più volte, a partire dalla metà di aprile e con ulteriori successivi approcci, finalizzati al supporto e alla presa in carico. ...