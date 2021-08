Lavoro, Laila aveva segnalato i guasti del macchinario. Un secondo indagato per la sua morte (Di venerdì 6 agosto 2021) Sul telefonino di Laila El Harim, l'operaia 40enne morta martedì mattina in un'azienda nel Modenese intrappolata in un macchinario, ci sarebbero le foto della fustellatrice, l'apparecchio che serve ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 6 agosto 2021) Sul telefonino diEl Harim, l'operaia 40enne morta martedì mattina in un'azienda nel Modenese intrappolata in un, ci sarebbero le foto della fustellatrice, l'apparecchio che serve ...

