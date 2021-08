Kane: “Non mi sono mai rifiutato di allenarmi, tornerò domani come da programma” (Di venerdì 6 agosto 2021) L’attaccante del Tottenham, Harry Kane, rompe il silenzio e gli indugi, lanciando un messaggio ai tifosi tramite il proprio profilo Instagram riguardo al suo non essere ancora tornato ad allenarsi con la squadra: “sono passati circa 10 anni da quando ho debuttato con gli Spurs. Per ognuno di questi anni, voi – tifosi – avete mostrato totale sostegno e amore. Ecco perché mi ha fatto male leggere alcuni commenti pubblicati questa settimana chiedendomi professionalità. Non voglio entrare nello specifiche della situazione, voglio chiarire che io non ho mai rifiutato di allenarmi. tornerò in squadra ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021) L’attaccante del Tottenham, Harry, rompe il silenzio e gli indugi, lanciando un messaggio ai tifosi tramite il proprio profilo Instagram riguardo al suo non essere ancora tornato ad allenarsi con la squadra: “passati circa 10 anni da quando ho debuttato con gli Spurs. Per ognuno di questi anni, voi – tifosi – avete mostrato totale sostegno e amore. Ecco perché mi ha fatto male leggere alcuni commenti pubblicati questa settimana chiedendomi professionalità. Non voglio entrare nello specifiche della situazione, voglio chiarire che io non ho maidiin squadra ...

Advertising

DiMarzio : #Tottenham | #Kane chiarisce la sua posizione: 'Non farei nulla per compromettere il rapporto con i tifosi' - DiMarzio : #ManchesterCity | #Guardiola su #Messi: 'Pensavo che Leo sarebbe rimasto al Barcellona. Non è nei nostri piani' - Solerfredo : RT @DiMarzio: #Tottenham | #Kane chiarisce la sua posizione: 'Non farei nulla per compromettere il rapporto con i tifosi' - nickdibauscia : RT @ncorrasco: Il Tottenham resiste alla mega offerta del Manchester City per Kane ed il calciatore torna ad allenarsi. Strano, mi avevano… - serieAnews_com : #Kane annuncia che da domani tornerà ad allenarsi con il #Tottenham. Lo fa, attraverso un comunicato che non spegne… -