Ilaria Capua | La Delta aggira la protezione | ma vaccinare serve più che mai Abbiamo 6 settimane per agire

(Di venerdì 6 agosto 2021) “La varianterende i vaccini ancora più indispensabili“. A scriverlo è la virologasulle pagine del Corriere della Sera, in un articolo in cui spiega che “i casi di Covid-19 sono in aumento vertiginoso soprattutto in Florida e si parla insistentemente di breakthroughs, ovvero rotture. Le rotture purtroppo le conosciamo da sempre. Ci fanno dire che il vaccino dell’influenza quest’anno non ha funzionato”. La virologa prosegue spiegando il processo che porta alle “rotture”: “Le rotture si verificano quando il virus in circolazione è sufficientemente diverso da quello che ha generato gli anticorpi”, e quindi dal vaccino, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria Capua

Questi, non vedendolo più il giovane riemergere dall'acqua ha immediatamente dato l'allarme, ma quando gli uomini ... Salgono di pari passo anche i ricoveri in area medica , al momento 2.409, esattamente 100 in più rispetto al ... Il caso preoccupa, come sottolinea la virologa di fama internazionale Ilaria Capua, ma non bisogna allarmarsi più di tanto. La Variante Delta sta provocando una serie di infezioni anche fra coloro che ... Ilaria Capua allarma tutti gli italiani nel suo editoriale sul Corriere della Sera del 6 agosto. La virologa e direttrice del One Health Center of ...