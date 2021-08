I Fantastici - Fly2Tokyo, la serie con Bebe Vio in streaming su RaiPlay (Di venerdì 6 agosto 2021) Da oggi venerdì 6 agosto arriva in esclusiva su RaiPlay I Fantastici - Fly2Tokyo, la nuova serie diretta da Emanuele Pisano con Bebe Vio e molti altri! Da oggi venerdì 6 agosto in esclusiva su RaiPlay arriva I Fantastici - Fly2Tokyo, la nuova serie in streaming di Claudio Moretti, prodotta da "Stand by me" e dal produttore creativo Simona Ercolani, con la regia di Emanuele Pisano e la partecipazione di Bebe Vio. Dieci puntate in boxset da 15 minuti ciascuna, più una speciale da 40', che racconteranno le ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 6 agosto 2021) Da oggi venerdì 6 agosto arriva in esclusiva su, la nuovadiretta da Emanuele Pisano conVio e molti altri! Da oggi venerdì 6 agosto in esclusiva suarriva I, la nuovaindi Claudio Moretti, prodotta da "Stand by me" e dal produttore creativo Simona Ercolani, con la regia di Emanuele Pisano e la partecipazione diVio. Dieci puntate in boxset da 15 minuti ciascuna, più una speciale da 40', che racconteranno le ...

Advertising

simonaercolani : I Fantastici - #Fly2Tokyo è ora disponibile su @RaiPlay. Forza ragazzi tifiamo per voi! #Paralympics - cinemaniaco_fb : ?????????????? I Fantastici - Fly2Tokyo, la serie con Bebe Vio in streaming su RaiPlay - IOdonna : llo sport non importa come sei. Tutti possono giocarsela - profscherma : 'I Fantastici – fly2tokyo' in esclusiva su RaiPlay - nicola_74_salv : RT @art4sportONLUS: ?? La mini serie “I Fantastici” è disponibile ora su @RaiPlay. Mettiti comodo e non perderti queste fantastiche storie d… -