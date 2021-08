Green pass primo giorno, lunghe code ma cittadini pazienti (Di venerdì 6 agosto 2021) Firenze, 6 agosto 2021 - primo giorno di Green pass in Italia e in Toscana . E proprio per la Toscana scatta l'ora x anche nei musei e negli edifici religiosi (qui chi deve pregare non deve esibire il ... Leggi su lanazione (Di venerdì 6 agosto 2021) Firenze, 6 agosto 2021 -diin Italia e in Toscana . E proprio per la Toscana scatta l'ora x anche nei musei e negli edifici religiosi (qui chi deve pregare non deve esibire il ...

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - pinofaraci54 : RT @SecolodItalia1: Meloni all’attacco sul green pass: «Stupita che vinca sempre la linea Speranza, non c’era bisogno di Draghi…» https://t… - stoicnik : I ristoratori possono far entrare chi vogliono e dire di aver controllato. Il pubblico ufficiale non può chiedere i… -