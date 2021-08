'Green Pass' obbligatorio, nodo controlli per i locali: chi si adegua e chi transenna i posti a sedere al chiuso (Di venerdì 6 agosto 2021) C'è chi ha transennato la parte interna del locale con sedie e tavoli, limitando l'accesso solo a chi consuma al bancone o si siede all'aperto. Chi invece si è già attrezzato e ha collocato un ... Leggi su cesenatoday (Di venerdì 6 agosto 2021) C'è chi hato la parte interna del locale con sedie e tavoli, limitando l'accesso solo a chi consuma al bancone o si siede all'aperto. Chi invece si è già attrezzato e ha collocato un ...

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - maruals16 : @ivanscalfarotto Caro cultore delle diversità, lo sai che con un tampone anche un no-vax ottiene il green pass? - Gabriel05470893 : @NicolaPorro Me ne sbatto le palle del green pass -