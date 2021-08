Grande Fratello Vip, svelate tre concorrenti: le principesse Hailé Selassié nel cast di Alfonso Signorini (Di venerdì 6 agosto 2021) Alfonso Signorini ha in mente un cast regale per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. O almeno così pare dai nuovi nomi che sarebbero già certo di far parte dei concorrenti che, ad autunno 2021, entreranno nella Casa più spiata d’Italia. Dopo il tanto discusso nome di Tommaso Eletti, ecco che al GF Vip sarebbero confermate le tre principesse Hailé Selassié. GF Vip: Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié tra i concorrenti La notizia viene data come certa, ufficiale dal ben ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 agosto 2021)ha in mente unregale per la nuova edizione delVip. O almeno così pare dai nuovi nomi che sarebbero già certo di far parte deiche, ad autunno 2021, entreranno nella Casa più spiata d’Italia. Dopo il tanto discusso nome di Tommaso Eletti, ecco che al GF Vip sarebbero confermate le tre. GF Vip: Jessica, Lucrezia e Clarissatra iLa notizia viene data come certa, ufficiale dal ben ...

