George Clooney in Italia: con lui una Donna misteriosa (Di venerdì 6 agosto 2021) Puntuale come l'arrivo dell'estate, la famiglia Clooney torna in Italia per il loro bel rifugio di vacanza. Dopo due anni di assenza a causa del Covid, George Clooney, sua moglie Amal e i gemelli Ella e Alexander tornano definitivamente a Villa Oleandra sul Lago di Como. E il loro arrivo non può che metterci di buon umore, rassicurandoci che, in un mondo che cambia, solo le buone abitudini rimangono sempre le stesse. L'occasione del viaggio è stato il compleanno dei due bambini, che il 6 giugno hanno potuto festeggiare il loro quarto compleanno con vista sulle acque di Laglio, il piccolo paese in provincia di Como dove ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 6 agosto 2021) Puntuale come l'arrivo dell'estate, la famigliatorna inper il loro bel rifugio di vacanza. Dopo due anni di assenza a causa del Covid,, sua moglie Amal e i gemelli Ella e Alexander tornano definitivamente a Villa Oleandra sul Lago di Como. E il loro arrivo non può che metterci di buon umore, rassicurandoci che, in un mondo che cambia, solo le buone abitudini rimangono sempre le stesse. L'occasione del viaggio è stato il compleanno dei due bambini, che il 6 giugno hanno potuto festeggiare il loro quarto compleanno con vista sulle acque di Laglio, il piccolo paese in provincia di Como dove ...

