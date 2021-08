Genoa | fiducia in Ballardini | in arrivo il rinnovo di contratto

(Di venerdì 6 agosto 2021) In casasi vuole dare continuità al progetto. Il club è pronto ad offrire ildelal tecnicoIl Secolo XIX fa il punto sulla situazione in casa. Il club rossoblu, nella figura del presidente Enrico Preziosi, ha intenzione di dare continuità al progetto dopo stagioni travagliate e ha grandenel tecnico Davide. Per il mister ravennate è inilfino al 2023, con la firma che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

