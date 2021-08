G20 sulla Ricerca, ministra Messa: "Fondi del Pnrr per digital skills da soli non bastano" (Di venerdì 6 agosto 2021) Offerta formativa e aspetti etici della tecnologia tra i temi affrontati dai ministri dei vari Paesi Leggi su rainews (Di venerdì 6 agosto 2021) Offerta formativa e aspetti etici della tecnologia tra i temi affrontati dai ministri dei vari Paesi

