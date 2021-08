Far Cry 6 su PS5 e Xbox Series X avrà il 4K nativo, 60 FPS e caricamenti più rapidi (Di venerdì 6 agosto 2021) Far Cry 6 uscirà tra due mesi sia su PC che su console PlayStation e Xbox, e ora sappiamo come girerà il titolo sulle nuove console di Sony e Microsoft. Il director Ben Hall ha detto: "volevamo assicurarci che questo sarebbe stato un gioco super solido su console Gen-4, questo perché volevamo assicurarci che il gioco fosse qualcosa su cui tutti potessero mettere le mani. Poi abbiamo visto cosa potremmo fare con la nuova generazione di console, ma senza influire sull'esperienza che i giocatori avranno con la Gen 4" . "Quindi, con le nuove console", continua, "sarete in grado di sperimentare il full 4K, 60 fps con il pacchetto di texture HD e godrete di tempi di caricamento ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 6 agosto 2021) Far Cry 6 uscirà tra due mesi sia su PC che su console PlayStation e, e ora sappiamo come girerà il titolo sulle nuove console di Sony e Microsoft. Il director Ben Hall ha detto: "volevamo assicurarci che questo sarebbe stato un gioco super solido su console Gen-4, questo perché volevamo assicurarci che il gioco fosse qualcosa su cui tutti potessero mettere le mani. Poi abbiamo visto cosa potremmo fare con la nuova generazione di console, ma senza influire sull'esperienza che i giocatori avranno con la Gen 4" . "Quindi, con le nuove console", continua, "sarete in grado di sperimentare il full 4K, 60 fps con il pacchetto di texture HD e godrete di tempi di caricamento ...

