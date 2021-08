Ex di Temptation Island diventa mamma | ebbe una storia con Andrea Dal Corso

(Di venerdì 6 agosto 2021) Martina Sebastiani, una delle più iconiche ex protagoniste di, ètaper la prima volta. Ad annunciarlo è stata lei stessa sul suo profilo Instagram, raggiante di felicità. Si tratta di una bambina che si chiama Vittoria e che Martina ha già soprannominato Vichy. Nel reality show per coppie di fidanzati, Martina fece scandalo perché tradì il fidanzato di allora, Gianpaolo Quarta, con il tentatoreDalnews, Martina Sebastiani ètaper la prima ...

Advertising

infoitcultura : Temptation Island 5, Martina Sebastiani è diventata mamma - infoitcultura : Temptation Island, Martina Sebastiani mamma: è nata la prima figlia - infoitcultura : Temptation Island, ex protagonista diventa mamma per la prima volta – FOTO - Novella_2000 : Una storica fidanzata di Temptation Island è diventata mamma - IsaeChia : #TemptationIsland, una coppia protagonista dell’edizione dello scorso anno è tornata insieme! I due ragazzi si era… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Sembra che tra Davide Basolo e Alessandro Autera non scorra buon sangue, dopo la fine di. Il tentatore ha criticato la scelta di Alessandro di presenziare ad una festa super lusso , e la replica dell' Autera non ha tardato ad arrivare. Furioso per le parole dell' ex ...La Casartelli ha preso parte pure anel 2016 . La giovane ha fatto chiacchierare parecchio: è stata la tentatrice di Luca e ha fatto traballare la relazione del ragazzo con ...Sembra che tra Davide Basolo e Alessandro Autera non scorra buon sangue, dopo la fine di Temptation Island. Il tentatore ha criticato la scelta di Alessandro di presenziare ad una ...Nadia Chahar e Antonio Giungo sono stati i protagonisti dell’ottava edizione di Temptation Island. Nel docu – reality di Canale 5, condotto da Alessio Marcuzzi, i due erano usciti mano nella mano, non ...