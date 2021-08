Conti pubblici, a luglio per settore statale avanzo 5,7 mld (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel mese di luglio il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un avanzo di 5,7 miliardi,facendo registrare un miglioramento di circa 12,9 miliardi rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.Secondo il Mef, la crescita è dovuta all’aumento degli incassi fiscali legato all’effetto della congiuntura e aimaggiori introiti sui Conti di tesoreria. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel mese diil saldo delsi è chiuso, in via provvisoria, con undi 5,7 miliardi,facendo registrare un miglioramento di circa 12,9 miliardi rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.Secondo il Mef, la crescita è dovuta all’aumento degli incassi fiscali legato all’effetto della congiuntura e aimaggiori introiti suidi tesoreria. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

