Cassa in deroga, Orlando: decreto per accertamento residui (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – “E’ arrivato a compimento e sarà pubblicato oggi stesso il decreto direttoriale di accertamento dei residui di ciascuna Regione della vecchia Cassa in deroga che, in questi mesi, è stato oggetto di varie interlocuzioni tra la nostra direzione generale, le strutture regionali e l’Inps. Ringrazio le Regioni per le sollecitazioni e la positiva collaborazione durante il percorso”. Lo ha annunciato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, durante l’incontro con le Regioni sulle politiche attive, che si è tenuto in videoconferenza. “Si tratta di circa 323 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – “E’ arrivato a compimento e sarà pubblicato oggi stesso ildirettoriale dideidi ciascuna Regione della vecchiainche, in questi mesi, è stato oggetto di varie interlocuzioni tra la nostra direzione generale, le strutture regionali e l’Inps. Ringrazio le Regioni per le sollecitazioni e la positiva collaborazione durante il percorso”. Lo ha annunciato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea, durante l’incontro con le Regioni sulle politiche attive, che si è tenuto in videoconferenza. “Si tratta di circa 323 ...

Advertising

elemortellaro : RT @MinLavoro: #Lavoro: @AndreaOrlandosp, decreto per accertamento residui Cassa in deroga - MinLavoro : #Lavoro: @AndreaOrlandosp, decreto per accertamento residui Cassa in deroga - gpellarin84 : RT @AGarnero: La cassa integrazione per cessazione attività era stata abolita dal Jobs Act (anche se con possibilità di deroga fino al 2018… - 1862gigi : RT @AGarnero: La cassa integrazione per cessazione attività era stata abolita dal Jobs Act (anche se con possibilità di deroga fino al 2018… - soteros1 : RT @AGarnero: La cassa integrazione per cessazione attività era stata abolita dal Jobs Act (anche se con possibilità di deroga fino al 2018… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassa deroga Cassa in deroga, Orlando: decreto per accertamento residui "E' arrivato a compimento e sarà pubblicato oggi stesso il decreto direttoriale di accertamento dei residui di ciascuna Regione della vecchia Cassa in derog a che, in questi mesi, è stato oggetto di varie interlocuzioni tra la nostra direzione generale, le strutture regionali e l'Inps. Ringrazio le Regioni per le sollecitazioni e la ...

Lavoro, Orlando: decreto per accertamento residui cassa in deroga arrivato a compimento e sarà pubblicato oggi stesso il decreto direttoriale di accertamento dei residui di ciascuna Regione della vecchia Cassa in deroga che, in questi mesi, è stato oggetto di varie interlocuzioni tra la nostra direzione...

Cassa in deroga, Orlando: decreto per accertamento residui Teleborsa Cassa in deroga, Orlando: decreto per accertamento residui (Teleborsa) - "E' arrivato a compimento e sarà pubblicato oggi stesso il decreto direttoriale di accertamento dei residui di ciascuna Regione della vecchia Cassa in deroga che, in questi mesi, ...

Cassa integrazione in calo del 50% a Reggio Emilia REGGIO EMILIA – Dopo i livelli record del 2020 a causa del covid, le ore di cassa integrazione autorizzate in provincia di Reggio Emilia registrano una netta diminuzione. Lo segnala la Camera di comme ...

"E' arrivato a compimento e sarà pubblicato oggi stesso il decreto direttoriale di accertamento dei residui di ciascuna Regione della vecchiain derog a che, in questi mesi, è stato oggetto di varie interlocuzioni tra la nostra direzione generale, le strutture regionali e l'Inps. Ringrazio le Regioni per le sollecitazioni e la ...arrivato a compimento e sarà pubblicato oggi stesso il decreto direttoriale di accertamento dei residui di ciascuna Regione della vecchiainche, in questi mesi, è stato oggetto di varie interlocuzioni tra la nostra direzione...(Teleborsa) - "E' arrivato a compimento e sarà pubblicato oggi stesso il decreto direttoriale di accertamento dei residui di ciascuna Regione della vecchia Cassa in deroga che, in questi mesi, ...REGGIO EMILIA – Dopo i livelli record del 2020 a causa del covid, le ore di cassa integrazione autorizzate in provincia di Reggio Emilia registrano una netta diminuzione. Lo segnala la Camera di comme ...