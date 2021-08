Armando Siri: "Col Green Pass vogliono buttare la Lega fuori dal governo" (Di venerdì 6 agosto 2021) Un pezzo di Lega, il 28 luglio, era in piazza contro il Green Pass. Lei, onorevole Armando Siri, era tra questi. Ieri il Consiglio dei ministri con il sì della Lega ha approvato l’obbligo del certificato vaccinale anche per gli insegnanti. Si sente tradito dal suo partito?Fosse stato per me avrei espresso voto contrario sia in Consiglio dei ministri sia in Parlamento. Non si sarebbe aperta la crisi, non ci sarebbero state ripercussioni all’interno della maggioranza, avremmo espresso il nostro parere. Ma il punto vero è che tutta questa storia sta diventando una strumentalizzazione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Un pezzo di, il 28 luglio, era in piazza contro il. Lei, onorevole, era tra questi. Ieri il Consiglio dei ministri con il sì dellaha approvato l’obbligo del certificato vaccinale anche per gli insegnanti. Si sente tradito dal suo partito?Fosse stato per me avrei espresso voto contrario sia in Consiglio dei ministri sia in Parlamento. Non si sarebbe aperta la crisi, non ci sarebbero state ripercussioni all’interno della maggioranza, avremmo espresso il nostro parere. Ma il punto vero è che tutta questa storia sta diventando una strumentalizzazione ...

Advertising

HuffPostItalia : Armando Siri: 'Col Green Pass vogliono buttare la Lega fuori dal governo' - Gianmar26145917 : RT @Angelo20423080: @Alexct9 @Gianmar26145917 @borghi Aggiungerei anche Armando Siri - Angelo20423080 : @Alexct9 @Gianmar26145917 @borghi Aggiungerei anche Armando Siri - Comeunavela : @AzzurraBarbuto Avevo speranze in lui. Delusione totale. Ho solo rispetto per Claudio Borghi e Siri Armando, esposti. - emiliablu1 : RT @emiliablu1: @armandosiri Armando, piena condivisione ... Cosa si fa ? Come ci si difende ? Come si agisce ? Organizzate qualcosa, anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Armando Siri Matteo costretto all'equilibrismo tra le varie anime del Carroccio. C'è il caso Veneto Al Senato, invece, Armando Siri alza la voce contro la decisione dei questori di palazzo Madama, che hanno reso obbligatorio il certificato verde per partecipare alle conferenze stampa e accedere ...

In arrivo il Green pass per aerei e treni ad alta velocità Un pezzo di camicie verdi, da Claudio Borghi ad Armando Siri, è sceso in piazza nelle manifestazioni organizzate per protestare contro l'introduzione del certificato, venendo sconfessati da loro ...

Siri: «Il green pass? Inutile, ridicolo, indecente. Riportiamo logica e buonsenso» DiariodelWeb.it Armando Siri: "Col Green Pass vogliono buttare la Lega fuori dal governo" Un pezzo di Lega, il 28 luglio, era in piazza contro il Green Pass. Lei, onorevole Armando Siri, era tra questi. Ieri il Consiglio dei ministri con il sì della Lega ha approvato l’obbligo del certific ...

Green Pass, sondaggio: ok dal 71,8% degli italiani Sul Green Pass più di sette italiani su dieci sta con il presidente del Consiglio Mario Draghi e con la linea del ministro della Salute Roberto Speranza. È il risultato principale del sondaggio-lampo ...

Al Senato, invece,alza la voce contro la decisione dei questori di palazzo Madama, che hanno reso obbligatorio il certificato verde per partecipare alle conferenze stampa e accedere ...Un pezzo di camicie verdi, da Claudio Borghi ad, è sceso in piazza nelle manifestazioni organizzate per protestare contro l'introduzione del certificato, venendo sconfessati da loro ...Un pezzo di Lega, il 28 luglio, era in piazza contro il Green Pass. Lei, onorevole Armando Siri, era tra questi. Ieri il Consiglio dei ministri con il sì della Lega ha approvato l’obbligo del certific ...Sul Green Pass più di sette italiani su dieci sta con il presidente del Consiglio Mario Draghi e con la linea del ministro della Salute Roberto Speranza. È il risultato principale del sondaggio-lampo ...