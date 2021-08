Arisa senza mezzi termini: “io non sono sgangherata… fatti i caxxi tuoi !!!” (Di venerdì 6 agosto 2021) Uno “scontro” è avvenuto sui social tra Arisa e Dagospia. Vediamo insieme cosa è successo e come le ha risposto la cantante. Arisa non dovrebbe essere presente nel talent AmiciUn colpo di scena per la nuova edizione di Amici, condotto da oltre 20 anni da Maria De Filippi. A rivelare questo scoop è stato il sito di Dagospia, che ha detto quali saranno i nuovi professori del talent. Per il canto, dovrebbero essere stati confermati Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Mentre tra i professori di danza, dovrebbero ritornare ad aiutare i nuovi allievi la maestra Alessandra Celentano, Veronica Peparini e il new entry Raimondo ... Leggi su formatonews (Di venerdì 6 agosto 2021) Uno “scontro” è avvenuto sui social trae Dagospia. Vediamo insieme cosa è successo e come le ha risposto la cantante.non dovrebbe essere presente nel talent AmiciUn colpo di scena per la nuova edizione di Amici, condotto da oltre 20 anni da Maria De Filippi. A rivelare questo scoop è stato il sito di Dagospia, che ha detto quali saranno i nuovi professori del talent. Per il canto, dovrebbero essere stati confermati Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Mentre tra i professori di danza, dovrebbero ritornare ad aiutare i nuovi allievi la maestra Alessandra Celentano, Veronica Peparini e il new entry Raimondo ...

Arisa senza mezzi termini: “io non sono sgangherata… fatti i caxxi tuoi !!!” Formatonews Amici, Anna Pettinelli non confermata? Lei risponde via social Con un eloquente post la speaker ha commentato le voci che hanno parlato di un addio al programma di Maria De Filippi ...

Arisa ed Amici, un binomio folle a prova di crisi Il caso dell'estate, ovvero l'addio di Arisa ad Amici di Maria De Filippi e se alla fine l'epilogo fosse diverso da quello che sembra adesso ?

