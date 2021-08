Alieni potrebbero modificare le luci delle stelle per inviare messaggi nascosti | cosa svela il fisico

Advertising

GloboChannel1 : Scienziato sostiene che gli alieni potrebbero comunicare con la luce delle stelle: - AndreaC_1998_ : Quelli del Qatar sono alieni, potrebbero tranquillamente giocare nel volley normale #GiochiOlimpici - lastknight : @atIax_ Potrebbero essere stati gli alieni! - giordi63 : RT @borghi_claudio: @OlderGf Può essere il vaccino, l'estate o che la variante è meno letale, fatto sta che l'emergenza non c'è. E, mi spia… - Tyrian3 : RT @JCTweet_: Cose che vorrei vedere prima di morire: ? Juventus Campione d'Europa ? Italia Campione del Mondo e d'Europa ? Vittoria nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Alieni potrebbero

... questo il nome dello studioso, è convinto che se glivolessero comunicare a grandi distanze senza disturbarsi ad avvertire direttamente gli altri dei loro messaggi,essere in grado ...Davvero è possibile rintracciare gli? Per noi non addetti ai lavori è un'idea fantascientifica, qualcosa che si vede nei film e ... Il primo motivo per cui Loeb e compagniarrivare a ...Un fisico dell'Imperial College di Londra è convinto della strana teoria: gli alieni potrebbero alterare la luce emessa dalle stelle per lanciare dei messaggi nell'universo.L'argomento Ufo si fa sempre più interessante, tanto è vero che un team di ricercatori si è messo in moto per studiarli in maniera concreta.