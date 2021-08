Vuoi più bene a Fendi o a me? (Di giovedì 5 agosto 2021) E ancora una volta c’entra la generazione Zeta, con i suoi comportamenti di acquisto e la sua “dieta mediatica”, come la definisce Vincenzo Cosenza, esperto di marketing dei beni di consumo, che in una recente ricerca ha dimostrato come i nativi digitali attribuiscano maggiore importanza ai contenuti prodotti dagli influencer rispetto a quelli dei mezzi di informazione. Dunque, non c’è da sorprendersi se alcuni grandi gruppi editoriali abbiano deciso di ridimensionare in modo drastico i prodotti cartacei anche quando sono riviste patinate di grande qualità e con una storia alle spalle. "Questi editori si stanno riposizionando su un nuovo target di lettori che non si appassiona ad articoli ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 5 agosto 2021) E ancora una volta c’entra la generazione Zeta, con i suoi comportamenti di acquisto e la sua “dieta mediatica”, come la definisce Vincenzo Cosenza, esperto di marketing dei beni di consumo, che in una recente ricerca ha dimostrato come i nativi digitali attribuiscano maggiore importanza ai contenuti prodotti dagli influencer rispetto a quelli dei mezzi di informazione. Dunque, non c’è da sorprendersi se alcuni grandi gruppi editoriali abbiano deciso di ridimensionare in modo drastico i prodotti cartacei anche quando sono riviste patinate di grande qualità e con una storia alle spalle. "Questi editori si stanno riposizionando su un nuovo target di lettori che non si appassiona ad articoli ...

Ultime Notizie dalla rete : Vuoi più Buffon intervista: 'La Juve sta benone e ha un grande portiere' ... ma il giudizio degli altri è spesso un veleno che ti devi far scivolare addosso se non vuoi rimanere intossicato'. POLITICA - 'In questi anni sono stato oggetto delle accuse più fantasiose, ...

Le minacce a Krystsina Tsimanouskaya: 'Così vanno i casi di suicidio, sai?' Diffusa la telefonata ...Se vuoi di nuovo gareggiare per la Bielorussia, vai a casa o dai tuoi o dove ti pare". Inizia così Artur Shumak nella sua telefonata a Krystsina Tsimanouskaya e fin da subito la prima minaccia: " Più ...

