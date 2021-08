VIDEO | CARESSA commenta l’addio di MESSI e torna a parlare di INTER!

Advertising

www_caressa_it : RT @AnthonyHopkins: Under the Tuscan Sun La Bella Italia ???????? #TBT - www_caressa_it : RT @SuperQuarkRai: La 'macchina infernale' è il nome con cui è passato alla storia l'attentato fallito a Napoleone. Lo racconta Alessandro… - ElTrattore : RT @MimiNerazzurra: Caressa ci porta a lezione, pazzesco - roccocavaliere_ : RT @MimiNerazzurra: Caressa ci porta a lezione, pazzesco - pietrogennaro12 : RT @MimiNerazzurra: Caressa ci porta a lezione, pazzesco -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO CARESSA

I dettagli Fabioemoziona ancora una volta l'Italia intera GUARDA QUI>> "Sei bella in tutte le FOTO", Baby K: il costume molto mini ti manda al manicomio Il telecronista sportivo di Sky, ...su questo argomento Telecronache anche a casa,commenta tutto: pure Jacobs in tv! Dalla moglie in pectore all'altra donna più importante della vita di Jacobs, il passo è breve. in ...Incidente nel pomeriggio di oggi alla biblioteca Negroni, in corso Cavallotti a Novara: una dipendente è precipitata negli scavi che avevano riportato alla luce reperti archeologici riportando ferite ...Fabio Caressa, a Skysport, ha commentato la possibile cessione di Lukaku al Chelsea. Queste le sue parole: «Come fai a dire no a 130 mln? È complicato. Ma per i tifosi dell'Inte ...