Variante Delta Lazio | “continua la frenata”

"continua nel Lazio la frenata della Variante Delta rispetto allo stesso giorno della settimana scorsa, con meno di 236 casi positivi". Lo ha sottolineato l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine della visita al nuovo hub pubblico di riabilitazione di Montefiascone, in provincia di Viterbo. "La forte spinta della campagna vaccinale, che nonostante gli attacchi informatici non si è mai interrotta – ha precisato – sta producendo un argine alla Variante Delta. Nel Lazio" sono state ...

