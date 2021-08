Tokyo 2020, Jacobs: “Scetticismo Usa? Non mi tocca” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Scetticismo Usa dopo l’oro nei 100 metri? Non mi tocca assolutamente”. Così Marcell Jacobs risponde dopo aver conquistato la finale con la staffetta 4×100 alle velate accuse di doping sulle sue prestazioni da parte di alcuni media americani e inglesi. “Io so che sono arrivato sin qua facendo tanti sacrifici, con tanto lavoro, tante sconfitte e tante delusioni – sottolinea l’atleta – Mi sono sempre rialzato e tirato su le maniche e so che tutto quello che è successo è solamente grazie al duro lavoro”. “Non mi tocca assolutamente e non gli rispondo – dice ancora Jacobs – perché gli darei ... Leggi su funweek (Di giovedì 5 agosto 2021) “dopo l’oro nei 100 metri? Non miassolutamente”. Così Marcellrisponde dopo aver conquistato la finale con la staffetta 4×100 alle velate accuse di doping sulle sue prestazioni da parte di alcuni media americani e inglesi. “Io so che sono arrivato sin qua facendo tanti sacrifici, con tanto lavoro, tante sconfitte e tante delusioni – sottolinea l’atleta – Mi sono sempre rialzato e tirato su le maniche e so che tutto quello che è successo è solamente grazie al duro lavoro”. “Non miassolutamente e non gli rispondo – dice ancora– perché gli darei ...

