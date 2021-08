Sophia Loren raccontò a Raffaella Carrà il suo "magro" pranzo da Audrey Hepburn (Di giovedì 5 agosto 2021) Sophia Loren nel 2019 ha approfittato dell'intervista con Raffaella Carrà per raccontare un divertente aneddoto legato a Audrey Hepburn e a un pranzo poco luculliano. Sophia Loren e Audrey Hepburn erano vicine di casa a Ginevra, difficile immaginare, dunque, occasione migliore per un pranzo comune, pur con qualche magra sorpresa. A ricordare il simpatico aneddoto è stata proprio Sophia Loren durante la storica intervista del 2019 con ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 agosto 2021)nel 2019 ha approfittato dell'intervista conper raccontare un divertente aneddoto legato ae a unpoco luculliano.erano vicine di casa a Ginevra, difficile immaginare, dunque, occasione migliore per uncomune, pur con qualche magra sorpresa. A ricordare il simpatico aneddoto è stata propriodurante la storica intervista del 2019 con ...

