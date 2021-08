Piero De Luca: “4 disegni di legge per aiutare i sindaci” (Di giovedì 5 agosto 2021) Quattro disegni di legge per valorizzare il ruolo dei sindaci, nel momento in cui, con l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i Comuni dovranno svolgere un ruolo da protagonisti per realizzare concretamente i progetti finanziati dall’Ue. I gruppi del Pd del Senato e della Camera li hanno presentati in una conferenza stampa che si è svolta nella Sala Nassirya di Palazzo Madama, alla quale hanno partecipato la presidente dei senatori dem Simona Malpezzi, il vicepresidente dei deputati del Pd Piero De Luca, il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato Dario Parrini, i ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 5 agosto 2021) Quattrodiper valorizzare il ruolo dei, nel momento in cui, con l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i Comuni dovranno svolgere un ruolo da protagonisti per realizzare concretamente i progetti finanziati dall’Ue. I gruppi del Pd del Senato e della Camera li hanno presentati in una conferenza stampa che si è svolta nella Sala Nassirya di Palazzo Madama, alla quale hanno partecipato la presidente dei senatori dem Simona Malpezzi, il vicepresidente dei deputati del PdDe, il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato Dario Parrini, i ...

