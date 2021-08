Olimpiadi, come la Rai ci disinforma sul Covid (Di giovedì 5 agosto 2021) In questi giorni di passione sportiva, dominati dalle Olimpiadi di Tokio, prosegue senza soluzione di continuità la propaganda del terrore sanitario sulle maggiori emittenti televisive del Paese. Tra queste, in lizza per la medaglia d’oro sul piano della disinformazione, spicca ancora una volta mamma Rai, la quale anche dal Giappone impone ai suoi inviati speciali di esibirsi con tanto di mascherina di ordinanza all’aperto, probabilmente con il solito intento demagogico di dare il buon esempio. Così come ha fatto, mercoledì scorso per il Tg1 delle 13,30, il buon Marco Clementi il quale, oltre a presentarsi in splendida solitudine davanti ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 5 agosto 2021) In questi giorni di passione sportiva, dominati dalledi Tokio, prosegue senza soluzione di continuità la propaganda del terrore sanitario sulle maggiori emittenti televisive del Paese. Tra queste, in lizza per la medaglia d’oro sul piano dellazione, spicca ancora una volta mamma Rai, la quale anche dal Giappone impone ai suoi inviati speciali di esibirsi con tanto di mascherina di ordinanza all’aperto, probabilmente con il solito intento demagogico di dare il buon esempio. Cosìha fatto, mercoledì scorso per il Tg1 delle 13,30, il buon Marco Clementi il quale, oltre a presentarsi in splendida solitudine davanti ...

Advertising

beppesevergnini : L’Italia cambia, anche se finge di non accorgersi. E i campioni olimpici, come i campioni europei del calcio, posso… - Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - matteograndi : Mentre @GiuseppeConteIT twitta come se niente fosse l’elogio dei nostri eroi olimpici, corre l’obbligo di ricordare… - DrVeganpunk : @ziwonauta Qualche federazione è rimasta abbastanza invariata (come Fikta e JKA), ma la WKF per adeguarsi alle olim… - Raffa51968 : Ma se le Olimpiadi fossero state nel 2020 come da programma originario.... Marcell le avrebbe vinte? Vedi a volte il destino #Jacobs -