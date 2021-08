Nessun favore a banche private con soldi pubblici Mps-UniCredit | il ministro Franco non convince la Lega

(Di giovedì 5 agosto 2021) "A me e allainteressa solo che, con i, non si favoriscano ancora una voltache non ne hanno bisogno, sacrificando migliaia di lavoratori e chiudendo centinaia di sportelli. Il marchio MPS è ricco di storia e di valore, nonostante i disastri compiuti sulla pelle di senesi e toscani negli anni dal PD, e non può essere svenduto perché “ce lo chiede l’Europa”". Lo... Segui su affaritaliani.it

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Mps, Salvini: 'Nessun favore a banche private con soldi pubblici' - Affaritaliani : Mps, Salvini: 'Nessun favore a banche private con soldi pubblici' - alexgle1 : @InMonsterland Guarda che al bancone o all'esterno non ti serve nessun green pass. Rivoluzionari da strapazzo. Vi b… - MariaC08220254 : @Andradesffc @lucapena7 @juventusfc @kaiojorgeramos Ma lo capisci che ha solo 19 anni? Nessun club avrebbe pagato u… - JamieJonessss : Turan, ti prego, non perdere di vista l'obiettivo e vendicati su quei tre pezzi di merda E SU NESSUN ALTRO e saremo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun favore

Affaritaliani.it

lavoratore secondo le intenzioni sarà escluso dal sistema di protezione sociale. Dunque più ... verrebbe rafforzata prevedendo un trattamento di maggiorper i dipendenti più anziani che ...Per una lavoratrice l'idea di veder decurtato il 30% della pensione indi otto anni di ... Difatti, è oramai da parecchi anni - dal 2009 per la precisione - che non vi è piùdivieto fra la ...Non c’è nessuna trattativa in corso, ma il nome di James Rodriguez continua ad essere accostato al Milan. Trattandosi di un trequartista che può lasciare la sua attuale squadra, ..."A me e alla Lega interessa solo che, con i soldi pubblici, non si favoriscano ancora una volta banche private che non ne hanno bisogno, sacrificando migliaia di lavoratori e chiudendo centinaia di sp ...