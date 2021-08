‘Ndrangheta, arrestato in Spagna il latitante Paviglianiti. Ecco chi è il “boss dei boss” (Di giovedì 5 agosto 2021) I carabinieri di Bologna e la polizia spagnola hanno arrestato a Madrid il latitante di ‘Ndrangheta Domenico Paviglianiti, 60 anni, “il boss dei boss” come era chiamato negli anni 80 e 90. Come riporta il sito dell’Ansa.it, destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per 11 anni, 8 e 15 giorni, Paviglianiti era stato rimesso in libertà nell’ottobre 2019, sulla base di un erroneo calcolo della pena. Aveva lasciato lasciato l’Italia e si era rifugiato in Spagna. ‘Ndrangheta, l’arresto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 agosto 2021) I carabinieri di Bologna e la polizia spagnola hannoa Madrid ildiDomenico, 60 anni, “ildei” come era chiamato negli anni 80 e 90. Come riporta il sito dell’Ansa.it, destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per 11 anni, 8 e 15 giorni,era stato rimesso in libertà nell’ottobre 2019, sulla base di un erroneo calcolo della pena. Aveva lasciato lasciato l’Italia e si era rifugiato in, l’arresto ...

