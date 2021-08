Napoli, arrivi possibili solo in prestito: ipotesi Hincapié e Bakayoko (Di giovedì 5 agosto 2021) Luca Marchetti, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, è intervenuto nelle ultime ore nel corso della trasmissione ‘Speciale Calciomercato’ su Sky Sport 24 riguardo ai temi più caldi del mercato del Napoli. Secondo quanto proferito, due sono le principali trattative in entrata che il club partenopeo vuole mettere a segno. Ecco le sue parole a riguardo. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Luca Marchetti, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, è intervenuto nelle ultime ore nel corso della trasmissione ‘Speciale Calciomercato’ su Sky Sport 24 riguardo ai temi più caldi del mercato del. Secondo quanto proferito, due sono le principali trattative in entrata che il club partenopeo vuole mettere a segno. Ecco le sue parole a riguardo. L'articolo

Advertising

arturo_leon_e : Quando vieni a Napoli piangi due volte: la prima quando arrivi, la seconda quando parti. ???? ??: @ginatronco en Nap… - IAMCALCIONAPOL : Frattese, conferme e nuovi arrivi. Domani al via il ritiro - CalvanoLivia : RT @CxFrancesca: Qui da me in provincia di Napoli si sta preparando un acquazzone magistrale(dico solo che fa freddo ed è tutto buio)e sper… - MarinaPompili : RT @CxFrancesca: Qui da me in provincia di Napoli si sta preparando un acquazzone magistrale(dico solo che fa freddo ed è tutto buio)e sper… - titty_napoli : @emilio_giuliano vedro' quel che c'è da veder giocare...sperando che quialcosa di nuovo arrivi prima dell 'inizio del campionato -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli arrivi Marsiglia, sanitari ospedalieri in sciopero a tempo indeterminato ... speriamo che il nostro messaggio arrivi molto in alto. Il 5 agosto il consiglio Costituzionale ... sospeso per aver rifiutato il vaccino Napoli, il direttore del Museo Cappella Sansevero si dimette per ...

Il centrocampo blocca gli arrivi Da settimane si cerca una squadra a Diawara, ma l'ex Napoli ha rifiutato ogni soluzione, convinto di potersi giocare le sue carte. Situazione differente per Villar , considerato un profilo all'...

Napoli, arrivi possibili solo in prestito: ipotesi Hincapié e Bakayoko DailyNews 24 Napoli, riecco il ritiro: Spalletti in Abruzzo con Insigne Nemmeno 24 ore dopo il match di Cracovia contro il Wisla, il Napoli cambia ancora latitudine e si ritrova in Abruzzo, dove vivrà i prossimi dieci giorni di preparazione estiva. Cuore del secondo ritir ...

Venerato: "Sapete perché il Napoli si fa pagare le amichevoli?" Perché il Napoli si fa pagare anche le partite amichevoli? Ciro Venerato ha risposto alla domanda che si pongono in tanti.

... speriamo che il nostro messaggiomolto in alto. Il 5 agosto il consiglio Costituzionale ... sospeso per aver rifiutato il vaccino, il direttore del Museo Cappella Sansevero si dimette per ...Da settimane si cerca una squadra a Diawara, ma l'exha rifiutato ogni soluzione, convinto di potersi giocare le sue carte. Situazione differente per Villar , considerato un profilo all'...Nemmeno 24 ore dopo il match di Cracovia contro il Wisla, il Napoli cambia ancora latitudine e si ritrova in Abruzzo, dove vivrà i prossimi dieci giorni di preparazione estiva. Cuore del secondo ritir ...Perché il Napoli si fa pagare anche le partite amichevoli? Ciro Venerato ha risposto alla domanda che si pongono in tanti.