Messi, rottura col Barcellona e “rinnovo quasi impossibile” (Di giovedì 5 agosto 2021) Leo Messi è “più fuori che mai” dal Barcellona ed è “quasi impossibile” il suo rinnovo. E’ il quotidiano spagnolo Marca ad annunciare, nella sua versione on line, il ribaltone nella trattativa tra il fenomeno argentino attualmente svincolato e il club blaugrana. La trattativa che sembrava avviata verso una soluzione positiva ora è a un “punto di non ritorno”, scrive ancora Marca, secondo cui anche il presidente del Barcellona Joan Laporta sarebbe pronto a gettare la spugna. La dirigenza blaugrana starebbe già valutando come comunicare la rottura con il sei volte Pallone ... Leggi su funweek (Di giovedì 5 agosto 2021) Leoè “più fuori che mai” daled è “” il suo. E’ il quotidiano spagnolo Marca ad annunciare, nella sua versione on line, il ribaltone nella trattativa tra il fenomeno argentino attualmente svincolato e il club blaugrana. La trattativa che sembrava avviata verso una soluzione positiva ora è a un “punto di non ritorno”, scrive ancora Marca, secondo cui anche il presidente delJoan Laporta sarebbe pronto a gettare la spugna. La dirigenza blaugrana starebbe già valutando come comunicare lacon il sei volte Pallone ...

