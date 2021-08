Maltempo al Nord, evacuate 120 persone nel Lecchese per una diga (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Maltempo colpisce ancora il Nord Italia. Paura per la diga di Pagnona. evacuate 120 persone nel Lecchese da un campeggio. Attenzionati per tutta la notte anche i fiumi Seveso e Lambro Sono gravi le ripercussioni che il mal tempo sta provocando al Nord. Si registrano frane di varia entità, tra cui quella che è abbattuta sulla strada provinciale 62 tra Bellano e Taceno, che ha bloccato la carreggiata. Tuttavia a preoccupare è la diga di Pagnona che ha raggiunto i cinquanta metri cubi al secondo. Nel 2019 l’esondazione della stessa diga ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Ilcolpisce ancora ilItalia. Paura per ladi Pagnona.120nelda un campeggio. Attenzionati per tutta la notte anche i fiumi Seveso e Lambro Sono gravi le ripercussioni che il mal tempo sta provocando al. Si registrano frane di varia entità, tra cui quella che è abbattuta sulla strada provinciale 62 tra Bellano e Taceno, che ha bloccato la carreggiata. Tuttavia a preoccupare è ladi Pagnona che ha raggiunto i cinquanta metri cubi al secondo. Nel 2019 l’esondazione della stessa...

DPCgov : #31luglio???? Maltempo al Nord e #allertaROSSA in Lombardia. Non correre rischi ?? - ilSaronno : Il maltempo colpisce soprattutto a nord del Saronnese. Allagamento a Tradate - gigliola_betto : RT @3BMeteo: ???#GenovaVoltri poco fa. #TrombaMarina poco distante dalla costa. #AvvisoMeteo Nord Italia prossime ore ?? - gigliola_betto : RT @3BMeteo: Anche domani strascico del #maltempo che interesserà l'Italia del Nord nelle prossime ore. Domani marginalmente coinvolto anch… - AgenziaOpinione : PROTEZIONE CIVILE – ROMA * MALTEMPO: « ALLERTA ARANCIONE IN TRENTINO / ALTO ADIGE / LOMBARDIA, PIOGGE E TEMPORALI A… -