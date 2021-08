Le regole per la messa dal 6 agosto: no Green pass, si distanziamento (Di venerdì 6 agosto 2021) La Conferenza episcopale italiana ha messo nero su bianco un vademecum con tutte le indicazioni e regole per la messa e le celebrazioni in sicurezza. Viene ribadito che per andare a messa non serve il Green pass perché si continuerà ad osservare quanto previsto dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote. Come per le celebrazioni, “non è richiesta la certificazione per le ... Leggi su udine20 (Di venerdì 6 agosto 2021) La Conferenza episcopale italiana ha messo nero su bianco un vademecum con tutte le indicazioni eper lae le celebrazioni in sicurezza. Viene ribadito che per andare anon serve ilperché si continuerà ad osservare quanto previsto dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine,tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote. Come per le celebrazioni, “non è richiesta la certificazione per le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Green pass, le regole dal 6 agosto. Dove è necessario esibirlo Richiesto nei ristoranti e nei bar per le consumazio… - Adnkronos : Coldiretti: 'Con #greenpass stop #ristorante al chiuso per 11 milioni di italiani'. - ilpost : Per diventare competitivo dal punto di vista sportivo, il #Qatar ha messo in piedi un sistema che con la sua ricche… - bizcommunityit : Nuovo decreto: green pass obbligatorio per personale scuola.Treni, navi e aerei: le regole - oscarvalle1984 : RT @jason05_: Mi sembra ormai chiarissimo che nel calcio stia per scoppiare una bolla tra club gestiti male e club che hanno i fondi sovran… -