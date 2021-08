(Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPer gli appassionati di ciclismo, di passeggiate in bici in montagna, al mare o semplicemente all’aperto, portare con sé la propria bici è fondamentale. Per questo motivo è essenziale possedere unpercomodo da montare che permette di poter avere sempre a disposizione la propria bicicletta. L’utilità di avere unperè fenomenale. Basti pensare che in una bella giornata di sole si può scegliere di fare una bella pedalata sul lungomare o in montagna senza dover avere lo stress di capire come fare per portare la bici nella propria. I vantaggi sono ...

Advertising

anteprima24 : ** Il portabici auto: a cosa serve e curiosità ** -

Ultime Notizie dalla rete : portabici auto

Auto.it

Resistente e versatile, il box è disponibile in diverse misure e da installare sulle barre porta - carico ordinabili separatamente, cosi come ilofferto come pratica soluzione per ...Tra gli accessori della Taycan Cross c'è il nuovoposteriore per trasportare fino a 3 ... Le prestazioni del modello base Tycan 4 Cross sono già così alte, e l'risulta così guidabile in ...Portare la bici in macchina è un'operazione delicata da organizzare con attenzione e cura per evitare danni alla bici o all'auto ...Audi punta a voler offrire ai suoi clienti delle soluzioni di mobilità sempre più flessibili. Con l'arrivo del nuovo SUV elettrico Q4 e-tron che abbiamo già avuto modo di provare, la casa dei 4 anelli ...