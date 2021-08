Green Pass, bar e ristoranti pronti: l’appello della Fipe-Confocommercio (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA – Da domani 270 mila bar e ristoranti saranno pronti, pur tra notevoli difficoltà organizzative, al controllo dei Green Pass dei clienti che consumeranno al tavolo all’interno dei locali. Non manca tuttavia chi, soprattutto tra i bar, ha scelto di eliminare il consumo al tavolo perché non in grado di garantire il controllo dei certificati. Ma l’ipotesi di dover controllare anche i documenti di identità viene vissuta con profondo disagio perché rappresenta un atto di sfiducia nei riguardi dei clienti e una forzatura perché gli imprenditori e gli addetti non possono svolgere funzioni da pubblico ufficiale. “La ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA – Da domani 270 mila bar esaranno, pur tra notevoli difficoltà organizzative, al controllo deidei clienti che consumeranno al tavolo all’interno dei locali. Non manca tuttavia chi, soprattutto tra i bar, ha scelto di eliminare il consumo al tavolo perché non in grado di garantire il controllo dei certificati. Ma l’ipotesi di dover controllare anche i documenti di identità viene vissuta con profondo disagio perché rappresenta un atto di sfiducia nei riguardi dei clienti e una forzatura perché gli imprenditori e gli addetti non possono svolgere funzioni da pubblico ufficiale. “La ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Cabina di regia: verso il Green Pass obbligatorio anche per gli studenti e i professori universitari Obbligo di Green Pass anche per gli studenti universitari. È quanto emerge dalla cabina di regia che si è svolta a Palazzo Chigi con i vertici del Cts. L'obbligo varrà per i professori, come per tutto il ...

Ecco chi potrà non fare il vaccino Domani sarà il grande giorno del Green pass: sarà valido per chi avrà già avuto il Covid, per chi avrà fatto almeno una dose di vaccino o chi presenterà un tampone negativo delle 48 ore precedenti. Però, per tutti coloro i quali non ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass da domani, ristoratori preoccupati. Oggi il corteo di protesta Domani è il giorno dell'obbligo di esibire il green pass per chi vuole mangiare o bere in un locale al chiuso. Le associazioni di categoria sono particolarmente preoccupate. Massimo Di Porzio, ...

A Riccione il liscio si balla da seduti con Balera Verdemare Il ballo liscio da seduti e con green pass alla mano. E’ quello che sperimenteranno da domani e per quattro venerdì coloro che parteciperanno alla Balera Verdemare, dalle 20.30 all’anfiteatro dell’Ex ...

