G20, 35 delegazioni a Trieste per affrontare il tema del digitale (Di giovedì 5 agosto 2021) Trieste, la città della scienza accoglie le delegazioni del G20. Innovazione e alla trasformazione digitale saranno i temi principali Oggi Trieste accoglie i ministri del digitale e le loro delegazioni per il G20, la giornata di oggi giovedì 5 agosto sarà infatti dedicata all'innovazione e alla trasformazione digitale. Ad accogliere la delegazione ci saranno il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, che presiederà la sessione "Digital Government" e il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti

