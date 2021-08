Esenzione Green Pass: chi la rilascia e fino a quando è valida (Di giovedì 5 agosto 2021) Con una circolare emessa in data 4 agosto il Ministero della Salute ha specificato quali sono i presupposti per avere Esenzione dal Green Pass. Un provvedimento importante, alla luce del fatto che dal 6 agosto la certificazione verde diventerà un requisito per accedere a diverse attività sociali come, ad esempio, andare a cena nei ristoranti al chiuso, ma anche recarsi allo stadio o a teatro. Una sorta di antipasto rispetto a ciò che accadrà a partire da settembre, quando la necessità di avere il Green Pass dovrebbe riguardare, ad esempio, anche aerei, treni e navi a lunga ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 5 agosto 2021) Con una circolare emessa in data 4 agosto il Ministero della Salute ha specificato quali sono i presupposti per averedal. Un provvedimento importante, alla luce del fatto che dal 6 agosto la certificazione verde diventerà un requisito per accedere a diverse attività sociali come, ad esempio, andare a cena nei ristoranti al chiuso, ma anche recarsi allo stadio o a teatro. Una sorta di antipasto rispetto a ciò che accadrà a partire da settembre,la necessità di avere ildovrebbe riguardare, ad esempio, anche aerei, treni e navi a lunga ...

