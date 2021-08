Da Seedorf a Julio Cesar e Calvarese, la squadra di Amazon per la Champions (Di giovedì 5 agosto 2021) Amazon ha svelato la sua squadra per la Champions League, che trasmetterà in Italia con la miglior gara del mercoledì per il prossimo triennio. Lo studio pre e post partita sarà condotto da Giulia Mizzoni (arrivata da Dazn), aiutata a livello giornalistico da Alessia Tarquinio e Marco Cattaneo. La squadra dei talent sarà invece composta L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 5 agosto 2021)ha svelato la suaper laLeague, che trasmetterà in Italia con la miglior gara del mercoledì per il prossimo triennio. Lo studio pre e post partita sarà condotto da Giulia Mizzoni (arrivata da Dazn), aiutata a livello giornalistico da Alessia Tarquinio e Marco Cattaneo. Ladei talent sarà invece composta L'articolo

Advertising

SimoneGambino : La seconda voce sarà Massimo Ambrosini, tra i talent Julio Cesar, Federico Balzaretti, @ClaMarchisio8, Gianfranco Z… - sportli26181512 : #Media #Notizie Da Seedorf a Julio Cesar e Calvarese, la squadra di Amazon per la Champions: Amazon ha svelato la s… - al29751 : RT @CalcioFinanza: Calvarese sbarca in tv: farà la moviola Champions su Amazon - pc_947 : Presenti nella squadra anche @CattaneoTweet, @giulia_mizzoni, @LaTarqui_, Julio Cesar, Federico Balzaretti, Luca To… - jacksala99 : RT @CalcioFinanza: Da Seedorf a Julio Cesar, la squadra di Amazon per la Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Seedorf Julio Amazon presenta la Champions League su Prime Video: Seedorf tra i talent, Piccinini in telecronaca Goal.com Da Seedorf a Julio Cesar e Calvarese, la squadra di Amazon per la Champions Amazon ha svelato la sua squadra per la Champions League, che trasmetterà in Italia con la miglior gara del mercoledì per il prossimo triennio. Lo studio pre e post partita sarà condotto da Giulia Miz ...

Amazon ha svelato la sua squadra per la Champions League, che trasmetterà in Italia con la miglior gara del mercoledì per il prossimo triennio. Lo studio pre e post partita sarà condotto da Giulia Miz ...