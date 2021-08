(Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) –chiude il primocon unnetto consolidato di 136,4, indel 75,1% rispetto a giugno 2020 dopoaver spesato 23,9di euro di contributi ai fondi per la gestione delle banche in difficoltà e 16,8di euro di oneri di integrazione con la Cassa di Risparmio di Cento A fine giugno 2021 il margine di intermediazione si attesta a 639,8, rispetto ai 576,4dello stesso periodo dell’anno precedente (+11%). All’interno dell’aggregato, il margine finanziario è pari a 234,1 ...

DividendProfit : Credem, forte crescita utile semestre a 136,4 milioni -

Petrolio: chiusura in calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono scese del 3,37% a 68,17 dollari. Wall ... Alla prova dei conti anche Credem, illimityBank, Banca Monte Paschi, Banca ...
REGGIO EMILIA – Credem, tra i principali gruppi bancari nazionali, è stato nuovamente confermato dalla Banca Centrale Europea tra gli istituti più solidi a livello continentale. In particolare, nell'a ...