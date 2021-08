Clamoroso | Messi ed il Barcellona non rinnovano Il 10 è senza squadra

(Di giovedì 5 agosto 2021) I rumors del pomeriggio, trovano conferme: Leonon rinnova con ildopo l’ultima rottura prima della firma del contratto. L’argentino è. Nonostante un accordo tra i blaugrana e Leocon la chiara intenzione delle due parti di firmare oggi un nuovo contratto, questo non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamenti) della LaLiga spagnola. Pertanto la trattativa tra le parti è ufficialmente sfumata ed i blaugrana non andranno avanti con la Pulce. Data questa situazione, ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Clamoroso, ma vero: Leo Messi lascia il Barcellona dopo 21 anni! ? - TuttoMercatoWeb : Marca - Clamoroso! Rottura Messi-Barcellona, il rinnovo ora sembra impossibile - alessCapriti : RT @Gazzetta_it: Terremoto a Barcellona: #Messi, stop al rinnovo. #Tebas sotto accusa - Carmelo_Ct89 : Clamoroso #Messi. Non me lo sarei mai aspettato - fdmnghi : RT @Gazzetta_it: Terremoto a Barcellona: #Messi, stop al rinnovo. #Tebas sotto accusa -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Messi

Corriere dello Sport.it

Dalla Spagna rimbalza una notizia clamorosa: trae il Barcellona è rottura. A rivelarlo è Marca che racconta come l'incontro di oggi sia andato male tra la dirigenza blaugrana e il padre del fenomeno argentino. Troppi i costi del Barcellona, ...articolo che appare in prima pagina sul sito di Marca. L'autorevole quotidiano spagnolo ... non si è mai stati così lontani dal rinnovo di Lionelcol Barcellon a e che addirittura questo ...Dopo una vita in blaugrana Lionel Messi non proseguirà la carriera al Barcellona ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021 Lionel Messi ...L'indiscrezione uscita poche ora fa è divenuta una clamorosa conferma. E' addio tra Lionel Messi ed il Barcellona. Ad annunciarlo è stato lo stesso club catalano con ...