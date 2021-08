Chiara Ferragni | la sfida con Fedez passa per uno scivolo

(Di giovedì 5 agosto 2021) Chiara Ferragni, con il marito e i figli, ha passato i primi due mesi dell’estate dividendosi fra Milano e la Versilia, il lago di Como, mete raggiungibili nel weekend. Poi, con l’avvento di agosto, è volata in Sardegna. L’influencer, che online ha documentato ogni tappa del viaggio, dall’aeroporto fino alla villa in Costa Smeralda, ha deciso di regalarsi un mese di spensieratezza. E, su Instagram, ha pubblicato tutta la propria leggerezza.

Advertising

uItnicha : RT @nichapedia: minnie for l'officiel thailand x nespresso & chiara ferragni - godyxji : @ryejisloveskz Minnie con chiara ferragni - ryejisloveskz : più confusionario pessina e taeyong o minnie con chiara ferragni? - godyxji : Aspettate cos- MINNIE E CHIARA FERRAGNI? INASPETTATO - hikikomoridoll : Urgh. That nespresso x chiara ferragni. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Vanity Fair Italia

Sono ancora arrivati gli auguri die di Alice Campello. Sarà ora da scoprire se la famiglia si allargherà con un altro maschietto o se la coppia avrà la sua prima bambina. Simona ...Leggi anche >>>: lo stipendio di Tata Rosalba, quando l'addio si trasforma in fortuna Aurora Ramazzotti e gli estasianti imprevisti: divertimento ed irresistibile mise en palce PER ...La tata dei figli di Chiara Ferragni e Fedez, Rosalba, è ormai diventata molto popolare, ma il suo lavoro è terminato. È comparsa spesso nelle stories della coppia e ...Il rocker, che aveva già donato i diritti della sua canzone alla campagna, chiama i suoi fans, come nei giorni scorsi avevan fatto anche Fedez, Ferragni ...